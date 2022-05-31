هل تفشي التهاب الكبد الوبائي قد يكون مرتبطا بالفراولة؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:59 ص
31 مايو 2022
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تحقق إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إذا ما كان لتفشي التهاب الكبد الوبائي “أ” مرتبط بأنواع من الفراولة العضوية.

ونقلت صحيفة “اندبندنت عربية” عن إدارة الغذاء والدواء قولها :"إن علامتين تجاريتين من الفراولة العضوية التي تُباع في سلاسل رئيسة مثل “تريدر جو”، و”وول مارت”، قد تكون مرتبطة بتفشي التهاب الكبد الوبائي “أ” وفق ما ذكرته صحيفة “اندبندنت عربية”.

وأضافت :"أنها تحقق في تفشي عدوى التهاب الكبد الوبائي “أ” في الولايات المتحدة وكندا، والذي يبدو أنه مرتبط بالفراولة العضوية الطازجة، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وتابعت الإدارة :"إن الفاكهة التي يحتمل أن تكون ملوثة تحمل ملصق “FreshKampo” أو “H-E-B”.

وحثّت أي شخص اشترى تلك العلامات التجارية من الفراولة العضوية بين 5 مارس (آذار) و25 أبريل (نيسان)، وقام بتجميدها لاستهلاكها لاحقاً، أن يتخلص منها على الفور

 

 

 

 

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