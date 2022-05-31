هل تفشي التهاب الكبد الوبائي قد يكون مرتبطا بالفراولة؟

تحقق إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إذا ما كان لتفشي التهاب الكبد الوبائي “أ” مرتبط بأنواع من الفراولة العضوية.

ونقلت صحيفة “اندبندنت عربية” عن إدارة الغذاء والدواء قولها :"إن علامتين تجاريتين من الفراولة العضوية التي تُباع في سلاسل رئيسة مثل “تريدر جو”، و”وول مارت”، قد تكون مرتبطة بتفشي التهاب الكبد الوبائي “أ” وفق ما ذكرته صحيفة “اندبندنت عربية”.

وأضافت :"أنها تحقق في تفشي عدوى التهاب الكبد الوبائي “أ” في الولايات المتحدة وكندا، والذي يبدو أنه مرتبط بالفراولة العضوية الطازجة، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وتابعت الإدارة :"إن الفاكهة التي يحتمل أن تكون ملوثة تحمل ملصق “FreshKampo” أو “H-E-B”.

وحثّت أي شخص اشترى تلك العلامات التجارية من الفراولة العضوية بين 5 مارس (آذار) و25 أبريل (نيسان)، وقام بتجميدها لاستهلاكها لاحقاً، أن يتخلص منها على الفور