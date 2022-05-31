الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 31-5-2022، أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون مرتفعة بشكل ملموس نهاراً، ويسود طقس حار في جميع المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ويعتدل الطقس خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، والله تعالى أعلم

الأربعاء: 1-6-2022

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس حاراً بشكل واضح في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ويعتدل الطقس خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، والله تعالى أعلم

الخميس: 2-6-2022

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل صباحاً سرعان ما يتحول الى حار خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم

الجمعة: 3-6-2022

يطرأ اليوم إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو حاراً نسبياً الى حار نهاراً ويسود جو لطيف ومنعش في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.