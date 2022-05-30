لك سيدتي: الأظافر الصناعية.. 6 أشياء يجب معرفتها قبل تجريبها

رغم الإطلالة الجذابة التي تمنحها الأظافر الصناعية، إلا أن تركيبها يحتاج إلى مراعاة عدد من الأمور لتجنب الأضرار.

وتتعدد تقنيات الأظافر الصناعية ومنها استخدام أظافر الجل أو الأكريليك لإطالة الأظافر الطبيعية.

وهناك مجموعة من الأمور التي يجب مراعاتها عند تجربة الأظافر الصناعية، يستعرضها هذا التقرير وفقاً لموقع "onlymyhealth".

مكلفة وتستغرق وقتا طويلاً

من أهم الأمور التي يجب معرفتها قبل تجربة الأظافر الصناعية، أنها ليست رخيصة ومكلفة في أغلب دول العالم.

ولكن يعتمد الأمر أيضاً على صالون الأظافر أو الشعر الذي تختارينه لتطبيقها.

وقد تستغرق تقنية الأظافر الصناعية ما يصل إلى ساعة إلى ساعة ونصف لإنهاء عملية التركيب.

نوعان من الأظافر الصناعية

هناك نوعان من الأظافر الصناعية التي يمكن تركيبها، وهي الجل والأكريليك.

ورغم أنهما قد يبدوان متشابهين، فإنهما شيئان مختلفان تماماً.

فعندما نتحدث عن الأكريليك، يتم وضع طرف أظافر اصطناعي من الأكريليك على أطوال أظافرك باستخدام مزيج من بودرة بوليمر وسائل مونومر (الخاصين بالأظافر الصناعية)، ثم يتم إحضار فرشاة لغمسها في السائل ثم البودرة.

وبعد ذلك، يوضع الخليط على الظفر ثم يتم نشره على الجزء الاصطناعي والظفر، ثم برد الأظافر للحصول على الشكل والطول المناسبين.

ومن ناحية أخرى، يتم تطبيق الأظافر الصناعية الجل على فراش الظفر (نصف القمر الأبيض الموجود عند قاعدة الظفر) أو على أطراف الأظافر الأصلية ويستخدم البرايمر على أطراف الأظافر لتثبيت الجل، ثم توجه الأظافر أسفل مصباح ليد أو ذي الأشعة فوق البنفسيجة لمدة 3 دقائق حتى يجف.

تجعل الأظافر الطبيعية ضعيفة

النساء اللائي يقمن بتركيب الأظافر الصناعية كثيراً، يواجهن مشكلة هشاشة وضغط الأظافر مع الوقت، لذا، يجب الحذر الشديد عند إزالتها.

وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3-4 أسابيع حتى يستعيد الظفر الطبيعي قوته ويعود إلى حالته الأصلية.

لا تعامل كالأظافر الحقيقية

لا يمكن التعامل مع الأظافر الصناعية كالطبيعية، ولذا، في كثير من الأحيان، تواجه النساء مشاكل وعدم راحة بها عند القيام بالأعمال المنزلية أو في العمل.

الأظافر الصناعية تبقى لمدة 4-5 أسابيع

يجب معرفة أن الأظافر الصناعية ليست دائمة، إذ تبقى فقط لمدة من 4 -5 أسابيع، ويعتمد ذلك بالطبع على جودتها وصالون الأظافر الخاص بكِ.

لا يمكن إزالة الأظافر الصناعية في المنزل

ليس من السهل إزالة الأظافر الصناعية في المنزل.

في كثير من الأحيان تقوم النساء بإزالة الأظافر الصناعية في المنزل باستخدام القوة، مما يؤدي إلى تلف الأظافر الطبيعية.

لذا من الأفضل الذهاب إلى صالون الأظافر المتخصص لإزالتها باحترافية ودون ضرر.