سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء تحديث يومي31/5/20222، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء..سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر تحديث يومي

وتباين سعر الدولار اليوم في مصر، صباح أمس الإثنين 30 مايو/أيار 2022، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

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سعر الدولار اليوم في مصر

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء تحديث يومي31/5/20222، بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري، نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، مقابل 18.53 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار، عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما لم يتغير سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، مسجلًا 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.89 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع، مقابل 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع، أمس.

وصعد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.84 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع، مقابل 19.77 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع، أمس.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء في مصر

وفي بنك مصر، تكررت نفس الأسعار في البنك الأهلي.

كما زاد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 19.86 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع، مقابل 19.80 جنيه للشراء، و20.00 جنيها للبيع، أمس.

وأيضًا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 23.39 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع، مقابل 23.34 جنيه للشراء، و23.48 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء تحديث يومي31/5/20222، استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بقي سعر الريال السعودي، عند مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

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أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم الثلاثاء في مصر

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء تحديث يومي31/5/20222، كما ثبت سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، عند 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

ولم يتغير متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مسجلًا نحو 5.04 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى مستوى 60.67 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع، مقابل 60.59 جنيه للشراء، و60.98 جنيه للبيع، أمس، سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء تحديث يومي31/5/20222

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء