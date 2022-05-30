طالع أسعار الدولار و اليورو مقابل الدينار الجزائري بتعاملات الثلاثاء 31 مايو 2022

أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، طرأ تغيراً طفيفاً على أسعار اليورو والدولار والإسترليني اليوم في الجزائر في مستهل تداولات الإثنين 30 مايو 2022 لدى البنك المركزي.

و يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار العملات في الجائر في تعاملات اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

وبلغ سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 155.91 دينار للشراء، و155.96 دينار للبيع، بحسب موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

كما بقي سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 193.18 دينار للشراء، و195.33 دينار للبيع، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم في الجزائر عند 145.09 دينار للشراء، و145.10 دينار للبيع.

وسجل سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 183.19 دينار للشراء، و183.30 دينار للبيع.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 227.32 دينار للشراء، و229.85 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.6787 دينار للشراء، و38.6878 دينار للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي لدى السوق الجزائرية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.49 دينار للشراء، و39.51 دينار للبيع.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي سجل نحو 474.46 دينار للشراء، 474.66 دينار للبيع.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 588.99 دينار للشراء، و595.53 دينار للبيع.