طالع أسعار الذهب في اسواق السودان الثلاثاء 31 مايو 2022

أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، حيث يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في السودان، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم ما فاقم أزمة ركود الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، في تعاملات اليوم، إلى نحو 27.195 ألف جنيه (59.70 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 23.796 ألف جنيه (52.24 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى مستوى 20.397 ألف جنيه (44.78 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.864 ألف جنيه (34.83 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 845.796 ألف جنيه (1857 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 190.371 ألف جنيه (417.94 دولار).

عالمياً، واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات جلسة اليوم، بدعم من انخفاض الدولار، بالتزامن مع عطلة في الأسواق الأمريكية احتفالًا بيوم الذكرى.