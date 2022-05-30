الاحتلال يسلم عائلة الاسير الرفاعي منفذ عملية "العاد" قراراً بهدم منزلهم

سلمت سلطات الاحتلال مساء اليوم الاثنين عائلة الأسير أسعد الرفاعي أحد منفذي عملية إلعاد قرارًا بهدم منزلهم.

وقتل ثلاثة مستوطنين وجرح أربعة آخرون، في هجوم فدائي وقع مطلع الشهر الحالي، بمستوطنة "إلعاد" قرب "تل أبيب"، وسط فلسطين المحتلة عام 48.

وبعد نحو 4 أيام من المطاردة من خلال أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير الرفاعي و رفيقه في منطقة قريبة لا تبعد سوى 500 متر عن منطقة إلعاد، بحسب مصادر الاحتلال.

وتتهم أجهزة الاحتلال الشابين الفلسطينيين أسعد الرفاعي (19 عاماً)، وصبحي عماد (20 عاماً) من بلدة رمانة، قرب جنين (شمال الضفة الغربية) بتنفيذ الهجوم.