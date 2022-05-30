رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2022

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2022، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتائج الطلاب بعد أن أعلنت وزارة التربية و التعليم العراقية عن النتائج لمحافظتي الكرخ 1 ، ومحافظة الرصافة 1 أيضاً ، وتعمل خلال الساعات الأخيرة حول رصد ومراجعة باقي المحافظات من أجل اعتمادها لدي جميع الطلاب ، فقد يتم نشرها تدريجياً لتخفيف العبء علي الموقع بشكل كبير نظراً للأعداد المكثفة التي تزداد علي موقع النتائج “نتائجنا” وهو الموقع الإلكتروني المختص بنتائج الطلاب في الوقت الحال.

و نوهت وزارة التربية والتعليم بأن النتائج سوف تكون متاحة في كافة أنحاء محافظات العراق خلال الساعات المقبلة ، ونظراً لحالات القلق والتوتر التي قد يعيشها الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة الصف السادس الابتدائي 2022 فى العراق ، بسبب اختلاف أسلوب الامتحانات هذا العام ، لكن صرح مصدر موثوق من الوزارة بأن نسبة النجاح عالية ولا داعي للقلق تماماً ولذلك يمكنك الاطلاع على النتائج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي “موقع نتائجنا” وسنرفقه إليكم في الفقرة التالية.

رابط نتائج الصف السادس الإبتدائي 2022

يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية في هذه المقالة خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف السادس 2022 في العراق، بكل سهولة عن طريق الدخول وزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

أولا: الدخول عبر موقع “موقع نتائجنا“.

ثم ستقوم بالضغط علي خانة “نتائج المراحل الدراسية” ثم أختر الصف.

عليك بكتابة رقم الجلوس الخاص بك.

في الخطوة الأخيرة قم بالضغط علي خانة الإستعلام عن النتيجة.