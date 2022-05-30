ما قصة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم..زوج الوزيرة نبيلة مكرم، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الدقائق الماضية بقضة الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، بعد الإعلان عن مقتل نجلها لأحد زملها طعناً حتي الموت، لذلك متابعتناً من فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لكافة الأخبار التي تهم المتابع والزائر العربي، خصصت لكم هذه المقالة للحديث عن أخر تفاصيل قصة وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة عبر محرك قوقل العالمي بشأن نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية.

نبيلة مكرم وزوجها

وكشفت المعلومات الأولية في حادث نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم أن قوات الشرطة الأميركية تلقت اتصالًا يؤكد وقوع شجار في شقة بضواحي كاليفورنيا، وحين انتقلت قوات الشرطة إلى الشقة وجدت جثتين للضحايا، فيما كان نجل الوزيرة موجوداً داخل الشقة وبه إصابات طفيفة، وأمرت الشرطة بنقله للمستشفى حتى تعافى من الإصابات وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.

واقعة اتهام رامي هاني منير فهيم نجل وزيرة الهجرة الذي يعمل في شركة Pence Wealth Management LPL Network RIA، تناقلتها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ووسائل إعلام إنجليزية أيضًا في الرابع والعشرين من إبريل الماضي حيث اتهم رامي فهيم بقتل "غريفين كومو، 23 عامًا" و"جوناثان بهم 23 عامًا".

ما قصة الوزيرة نبيلة مكرم

ففي تصريح مفاجئ، أكدت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبيد، السبت الماضي أن نجلها رامي المقيم في أميركا متورط في جريمة قتل، مشيرة إلى أن الاتهام منظور أمام محكمة أميركية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.

وأتى ذلك بعد أيام من تأكيد وسائل إعلام غربية تورط نجل وزيرة مصرية في جريمة قتل بأميركا، وكشفت أنه تم توجيه الاتهام بالقتل لشاب مصري يبلغ من العمر 26 عاما بتهمة قتل زميله في العمل أميركي الجنسية والشروع فى قتل آخر، مضيفة أن المحكمة العليا الأميركية حددت جلسة 17 يونيو المقبل لمحاكمته.

من هي وزيرة الهجرة المصرية السيرة الذاتية

زوج الوزيرة نبيلة مكرم

زوج وزيرة الهجرة

وعلى هذه القضية، واصل العشرات من المصريين خلال الساعات الماضية البحث عبر محرك قوقل على زوج وزيرة الهجرة، لذلك وضمن مقالنا ما قصة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم..زوج الوزيرة نبيلة مكرم سنرفق لكم كافة التفاصيل المتعلقة بقضية وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم وعائلتها وزوج وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم ، نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف البالغة من العمر 52 عامًا، تحمل الجنسية المصرية، عينت بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولدت في 13/ أغسطس/ 1969م، شغلت مناصب في السفارة المصرية بعدد من الدول مثل البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، دبي، ولها دور بارز في السلك الدبلوماسي حيث شغلت منصب وزيرة الهجرة المصرية وبعد إلغاء الوزارة لمدة عشرين عام، كما وعملت في وزارة القوي العاملة، ولها دور حيوي وفعال في مصر والإمارات العربية المتحدة.

كم عدد أبناء وزيرة الهجرة المصرية

زوج الوزيرة نبيلة مكرم

وفي مقالنا ما قصة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم..زوج الوزيرة نبيلة مكرم، سنجيب عن بعض الأسئلة ومنها زوج الوزيرة نبيلة مكرم، فهي متزوجة من هاني مهندس مدني بالولايات المتحدة الأمريكية ولها ثلاثة أبناء.





ما هي ديانة وزيرة الهجرة المصرية

ديانة نبيلة مكرم عبيد

تخرجت من كلية السياسة والاقتصاد عام 1991م من أحد الجامعات المصرية، نبيلة متزوجة من هاني الذي يعمل مهندس مدني في الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد لديها ثلاث من الأبناء، تعتنق الديانة المسيحية، عملت في وزارة الخارجية، كما وعملت في منصب سكرتيرة بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعاشت في البرازيل وعملت في نفس المنصب السابق، وانتقلت إلى ولاية شيكاغو الأمريكية لتعمل في القنصلية العامة، حيث سافرت إلى روما في عام 2007م حتي تعمل سكرتير في سفارة مصر بإيطاليا.

بالإضافة إلى عملت مستشار بإدارة السلك الدبلوماسي والقنصلي في عام 2011م، ونائب القنصل العام في إمارة دبي عام 2013م، وكان لها دور في تثبيت العلاقات بين مصر والإمارات، وتلقي تحفيز ودعم من الإمارات، وكان لها كلمة تدشين المكتب السياحي والمصري، ولها الاحتفالات التي توجد في القنصلية المصرية، الديانة : المسيحية.