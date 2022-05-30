طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة غداً الثلاثاء

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو غداً الثلاثاء حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الاربعاء، فيكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يكون الجو الخميس المقبل حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.