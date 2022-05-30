رابط تسجيل الدخول login منصة مقيم لتصاريح دخول مكة

makkah permit muqeem sa رابط تسجيل الدخول واستخراج تصريح دخول مكة، في موسم الحج 1443، بعد إعلان الجوازات السعودية، عبر منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، بأنه بدأت المديرية العامة للجوازات، باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول، للعاصمة المقدسة بشكل إلكتروني، وذلك للمقيمين من العمالة المنزلية، وكذلك العاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة مكة، بالإضافة إلى تأشيرة العمل الموسمي، والمتعاقدين مع تلك المنشآت، الذي قاموا بالتسجيل من قبل في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443 هجرية.

وحددت إدارة الجوازات رابط https://makkahpermit.muqeem.sa/#/login، وهو رابط تسجيل الدخول وسوف ننقله لكم في السطور المقبلة، والتصريح صدر منذ بضعة أيام، والتسجيل متاح عبر منصة أبشر أفراد، لتصاريح العمالة المنزلية، ومن خلال خدمة تصاريح العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت، بما فيها المنشآت المسجلة برقم 700، وتأتي تلك الخدمة، تسهيلًا للمستفيدين واختصارًا للوقت والجهد، ولعل الروابط الإلكترونية سهلت على الجميع الأمور.

رابط makkah permit muqeem sa

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منصة مقيم تصريح دخول مكة 1443

قم بزيارة موقع مقيم لإصدار تصاريح دخول مكة، أنقر على التبويب في أسفل النافذة، أدخل رقم المنشأة العاملة في مكة، أنقر على إدخال الرقم الضريبي، وذلك للمنشأة العاملة في المدينة المقدسة مكة، وقم بتحديد عنوان المنشأة، وقم بتعبئة بيانات صاحب المنشأة، وقم بتقديم كتاب طلب لتسجيل المنشأة في نظام ألم وهو مصدق في الغرفة التجارية بالسعودية.