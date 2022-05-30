احدث إشارة لتردد قناة MBC بوليود 2022 – ام بي سي bollywood

يبحث الكثير من محبي مشاهدة المسلسلات والدراما الهندي بالبحث عن تردد قناة ام بي سي بوليود 2022، لرؤية الأفلام التي يفضلونها، لا سيما أن قناة أم بي سي بوليود أصبحت مؤخرا ذات شعبية كبيرة في مختلف البلدان خاصة الدول العربية، وخلال الفترات الأخيرة قامت العديد من القنوات الفضائية باللجوء إلى تغيير ترددها الخاص، وأدى هذا إلى أن الكثيرين اصبحوا يبحثون عن تردد قناة أم بي سي بوليود الجديد، وفي إطار ذلك يسعى فريق فلسطين اليوم الاخبارية لرصد جميع ما يبحث عنه المشاهدون، كما في هذا المقال نوضح لكم تردد قناة mbc بوليود عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

تردد قناة MBC بوليود

ام بي سي بوليود واحدة من أهم الفضائيات إذ تهتم بعرض الأفلام والمسلسلات حديثة، بالإضافة إلى أفلام ومسلسلات لم يمر على عرضها في السينما فترات طويلة من الزمن، فنجدها دائما ما تقوم بعرض المسلسلات والأفلام بتقنيات عالية تقنية HD، وذلك في إطار حرصها على تقديم أعلى جودة، هذا وتنتمي قناة ام بي سي بوليود لمجموعة القنوات السعودية إم بي سي والتي تم إطلاقها عبر نايل سات في عام 2013، وجاء ذلك البث بعدما زادت شعبية الأفلام والمسلسلات الهندية في وطننا العربي، فضلا عن برامج التوك شو أيضا، ويتم تقديم الدراما المدبلجة والأفلام الهندية بالترجمة، وفيما يلي تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد.

تردد قناة ام بي سي بوليود عبر النايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

تردد ام بي سي بوليود عرب سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500