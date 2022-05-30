كم عدد سكان أوكرانيا 2022..عدد المسلمين في أوكرانيا2022، لا تزال الاحداث الجارية في أوكرانيا اثر الحرب الغزو الروسي لها، يسيطر بظلاله على مواقع البحث العالمية وخاصة محرك قوقل العالمي، اذ رصد فريق العمل في موقعنا "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عمليات بحث كثيرة خلال الساعات والدقائق الماضية على عدد سكان أوكرانيا 2022، كذلك عن عدد المسلمين في أوكرانيا، ومعلومات أخرى عن ديانة أوكرانيا، لذلك سنضع لكم في فريق العمل هذه المقالة، حرصاً من فريق العمل على توفير أقل وقت وجهد لكم في الوصول للمعلومة.

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كم عدد سكان أوكرانيا 2022

ووفقاً للعديد من مراكز ومواقع اوكرانية فأن عدد سكان أوكرانيا لعام 2022 قدر بقرابة الـ 43,295,968 نسمة، (حوالي 43.3مليون)، أي بنسبة 0.56% من إجمالي سكان العالم، وذلك حسب إحصائية رسمية للبلد بداية عام 2022، كم عدد سكان أوكرانيا 2022..عدد المسلمين في أوكرانيا2022

عدد المسلمين في أوكرانيا

في مقالنا كم عدد سكان أوكرانيا 2022..عدد المسلمين في أوكرانيا2022، رصدنا في فريق العمل عمليات بحث كثيرة عن عدد المسلمين في أوكرانيا، لذلك سنرفق لكم أخر التحديثات الخاصة بعدد سكان أوكرانيا 2022، وعدد المسلمين في أوكرانيا 2022، وبحسب الدراسات والتقديرات فأن نسبة المسلمين تصل في أوكرانيا لعام 2022 حوالي 6٪ من إجمالي عدد السكان، حيث وصل عدد المسلمين في عام 2022 حوالي 393 ألف نسمة، وفي عام 2022 المتوقع أن يصل عدد المسلمين إلى حوالي نصف مليون نسمة.

عدد سكان أوكرانيا 2022

🇺🇦President @ZelenskyyUa: “Someone gave us only three days, and we endured three brave, victorious, heroic months and continue to fight for our freedom and independence. I am grateful to everyone who does everything for the victory. For peace in #Ukraine.”



📸Mstyslav Chernov @AP pic.twitter.com/A4fUAVBaXV — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 24, 2022

كم عدد سكان أوكرانيا المسلمين

ديانة أوكرانيا

وفي مقالنا كم عدد سكان أوكرانيا 2022..عدد المسلمين في أوكرانيا2022، سنوضح لكم كا هي الديانة التي ترتديها أغلبية سكان دولة أوكرانيا، فبحسب العديد من المواقع والدراسات فأن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنيسة الوطنية للشعب الأوكراني تعد هي الديانة الأساسية في أوكرانيا 2022.

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مساحة أوكرانيا

وتبلغ مساحة أوكرانيا 603,548 كم²، ونظراً للحرب القائم فيها سنوضح لكم مساحة روسيا، فروسيا هي أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، حيث تغطي نسبة 8/1 من مساحة الأرض المأهولة بالسكان في العالم بمساحة تبلغ 17,075,400 كيلومتر مربع (6,592,800 ميل مربع)، كما أنها تاسع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بأكثر من 143 مليون نسمة.

العرب في أوكرانيا

كم عدد سكان أوكرانيا 2022..عدد المسلمين في أوكرانيا2022، تعد الديانة المسيحية الأكثر انتشاراً بين سكان أوكرانيا، حيث تنتشر بنسبة 83%، أما عدد المسلمين فهو 6% من عدد السكان، ويبلغون حوالي 393 ألف مسلم حسب إحصائيات عام 2021، فيما يبلغ عدد اليهود في أوكرانيا حوالي 2% من عدد السكان.