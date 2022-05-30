ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي بأوكرانيا ويطالب بفتح تحقيق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء يوم الاثنين 30 مايو، مقتل الصحفي الفرنسي فريديريك لوكليرك إيمهوف في أوكرانيا.

وقال ماكرون في تغريدة على "تويتر" إن الصحفي فريديريك لوكليرك إيمهوف كان في أوكرانيا على متن حافلة إنسانية إلى جانب المدنيين الذين أجبروا على الفرار.

وأضاف "أشارك عائلة إيمهوف وأقاربه وزملاءه آلامهم وأرسل لهم تعازي.

واختتم تغريدته قائلا: "إلى أولئك الذين يقومون بالمهمة الصعبة المتمثلة في الإعلام في مسارح العمليات، أود أن أكرر دعم فرنسا غير المشروط".

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الصحفي فريديريك لوكليرك-إيمهوف (32 عاما) يعمل في قناة BFMTV وكان يرافق مدنيين على متن حافلة إنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا بعد وفاة الصحفي الفرنسي إن "باريس تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أقرب وقت ممكن لإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات هذه المأساة".