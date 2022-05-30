إيسكو يسخر من مبابي في وداعه لريال مدريد

بعث إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، برسالة وداع إلى جمهور الميرنجي، اليوم الإثنين، بعد رحيله عن قلعة البرنابيو.



وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد، في يونيو/حزيران المقبل، وقرر النادي الملكي، عدم التجديد له.



وسخر اللاعب الإسباني من كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال رسالته لتوديع ريال مدريد.



وكتب إيسكو في حسابه على إنستجرام "عندما كنت في ملجا، وعرفت أنني يجب أن أرحل، تواصل معي ناديًا آخر".



وأضاف "لكن ريال مدريد طرق بابي، ولا يجب ولا حتى استطيع قول لا لريال مدريد، رغم وجود استثناءات دائمًا".



ووضع إيسكو بعد الكلمات الأخيرة، رمز وجه يضحك بسخرية، وآخر لسلحفاة في إشارة لمبابي الذي رفض الانتقال إلى الملكي وجدد عقده مع سان جيرمان حتى 2025.

وتابع "أتذكر أنني أخبرت المقربين بالصفقة، وقالوا.. اللعنة.. ريال مدريد لم يفز بدوري الأبطال لسنوات عديدة، ولدي شعور بأنه على وشك السقوط، لكن عندما وصلت حققنا العاشرة، وكل ما جاء بعد ذلك أصبح تاريخًا".



ونوه "بعد 9 سنوات، انتهى الوقت الذي قضيته في النادي والذي أتاح لي تحقيق كل الأحلام التي كنت أحلم بها منذ الصغر".



وأكمل "بصرف النظر عن الأحلام، فإنني فزت بألقاب أكثر مما كنت أتخيله، ولعبت مع أعظم اللاعبين، وتعرفت على أشخاص رائعين، وأمضيت وقتًا ممتعًا، ويمكنهم الآن التخلص من الرقصة الخاصة بي".



وأردف "بلا شك ساحتفظ بالأمور الطيبة، وأتمنى أن تحتفظوا بها أيضًا، أشكر الزملاء بالفريق والمدربين والطاقم التدريبي والعاملين في فالديبيباس والبرنابيو على العمل والحب والدعم".



وشدد "أود أيضًا شكر المشجعين الذين رحبوا بي بطريقة رائعة منذ اليوم الأول والذين رافقوا هذا الفريق في كل مكان بالعالم".



وأتم "بالمناسبة، أخبرت صديقًا بالأمس أنني لا أفهم سبب إزالة مراسم الاحتفال باللقب الـ 14 من سيبيليس، إذا كان الـ 15 في الطريق.. وداعًا ويحيا مدريد".