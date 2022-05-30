ليفاندوفسكي يعلن نهاية تجربته مع بايرن ميونيخ

أعلن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، اليوم، نهاية تجربته مع بايرن ميونيخ الألماني، بعد 8 مواسم مع العملاق البافاري.

وخلال وجوده في معسكر منتخب بلاده بولندا، "فجر" ليفاندوفسكي تصريحات معادية لبايرن ميونيخ، في مؤتمر صحفي، أنهى به أي شكوك حول استمراره مع الفريق.

وقال ليفاندوفسكي: "حقبتي مع بايرن ميونيخ قد انتهت. لا أرى أي فرصة لي للاستمرار باللعب لهذا النادي".

وأضاف: "بايرن ميونيخ فريق جاد وأعتقد أنهم لن يبقونني مع رغبتي بالرحيل. لا أريد اللعب هناك مجددا. الانتقال هو الحل الأفضل الآن. آمل أن لا يمنعوني من الانتقال".

واستغربت جماهير بايرن ميونيخ تصريحات ليفاندوفسكي "العدوانية" تجاه الفريق الذي ارتدى قميصه 8 مواسم كاملة، وحقق معه جميع الألقاب المحلية والقارية والفردية.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي صيف 2023، ويتبقى له موسم أخير في بايرن ميونيخ، لكن المهاجم المخضرم أبدى رغبته بالانتقال هذا الصيف.