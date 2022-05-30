أقوى طريقة عمل الشاورما السورية مثل المطاعم وشام الأصيل في البيت بكل سهولة تامة ، ويبحث الآلاف من المواطنين في جميع البلدان العربية عبر الانترنت عن طريقة تحضير الشاورما التي تتميز بطعمها اللذيذ والقوي والشهي وهي تعد من الوجبات التي يمكن تقديمها للضيوف سواء اكان في وقت الغذاء والعشاء ، وهنا سارع فريق فلسطين اليوم في وضع كامل التفاصيل التي تتحدث لكم عن اقوى طريقة عمل الشاورما السورية ، كما ارفقنا لكم مكوناتها .

وخصص فريق الموقع هذه المقالة التي تتحدث عن أقوى طريقة عمل الشاورما السورية مثل المطاعم وشام الأصيل في البيت بكل سهولة تامة بسبب عمليات البحث المتواصلة التي يريد من خلالها الجمهور العربي والسوري التعرف عليها من أجل تطبيقها في مطبخ البيت ، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

مكونات الشاورما السورية مثل المطاعم

كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح طوالية رفيعة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة صغيرة بابريكا حمراء

1 ملعقة ونصف كبيرة بهارات شاورما

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة بودرة فليفلة حمراء حلوة

1 ملعقة صغيرة برش برتقال

1 ملعقة صغيرة هيل ناعم

1 ملعقة كبيرة خل

عصير نصف ليمونة

3 فصوص ثوم مهروس

0.25 ملعقة صغيرة فلفل اسود

0.5 كأس شاي صغير زيت زيتون

خطوات اعداد الشاورما السورية في البيت

أولاً: وفي أول خطوة من مراحل اعداد الشاورما السورية ، قطع صدر الدجاج شرائح طولية رفيعة، ثم اضف للدجاج جميع البهارات السابقة .

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة السابقة ، اخلط ما سبق مع بعضهم ونغطيهم ونضعهم بالبراد قرابة 3 ساعات أو أكثر .

ثالثًا: وبعدها حمي المقلاية التيفال على نار قوية من غير وضع زيت نباتي وننزل الشاورما ونتركها لتنز ماءها وكل شوي نقلبها لتنشف نهائيا" .

رابعًا: وبعدها ضع 3 ملعقة كبيرة زبدة ونقلبهم لتحمر الشاورما .

خطوات صنع شاورما الدجاج بصورة واحدة

أولاً: بمقلاة تيفال: تشوى السندويشات برشة زيت نباتي ونحمر أول وجه ونضغط عليهم بغطاء لينكبسوا وما يفلتوا ثم نحمر تاني وجه .

ثانيًا: وبعدها نقسمهم ونضعهم بالفرن على حرارة منخفضة جدا حتى يضلوا سخنين .

ثالثًا: تستغرق عملية قلي الدجاج و صنع سندويشات الشاورما حوالي الساعة تقريبا" تقدم ساخنة وصحة وألف هنا . وفي نهاية المقالة حول أقوى طريقة عمل الشاورما السورية مثل المطاعم وشام الأصيل في البيت بكل سهولة تامة ندعوكم إلى مواصلة زوار الموقع يوميا .