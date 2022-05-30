الاحتلال يعلن استئناف مناورته العسكرية "عربات النار" لمدة أسبوع

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، استئناف مناورة العسكرية "عربات النار"، أنها ستستغرق أسبوعا أخر في إطار محاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الاحتلال أفيخاي أدرعي، في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر: "انطلقت المناورة العسكرية عربات النار، والتي تعتبر التمرين العسكري الأوسع إطارا وزمانا للجيش وتستمر شهرا كاملا لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع"، مشيرا إلى أن "المناورة ستجري بمشاركة القوات النظامية والاحتياط من كافة القيادات والهيئات ووحدات الجيش، وستواصل تنفيذ النشاطات العسكرية الاعتدائية لإحباط الإرهاب وتكثيف الجهود لحماية منطقة التماس في إطار حملة كاسر الأمواج".

وأضاف: "عربات النار تمرين فريد يهدف إلى زيادة جاهزية الجيش وفحص ملائمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد وفقا للإجراءات القتالية الكاملة"، مشيرا إلى أنه "تم التخطيط للمناورة بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2022".