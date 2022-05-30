ما قصة الأطفال والأم المذبوحين في محافظة الدقهلية بمصر..!؟

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي، مع حادثة مقتل 3 أطفال مذبوحين في محافظة الدقهلية في مصر، والتي سبب حالة من الصدمة والغضب إزاء هذه الجريمة، حيث شهدت قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية في مصر حادثًا مأساويًا، حيث عثر الأهالي على 3 أطفال مذبوحين، داخل منزلهم بالقرية.

قصة ذبح أطفال الدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالي قرية ميت تمامة، التابعة لدائرة المركز، بالعثور على 3 أطفال مذبوحين داخل منزلهم بالقرية.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على 3 أشقاء مذبوحين داخل منزلهم، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى، وتم فرض كردون أمني فى محيط الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ووفق وسائل اعلام مصرية، فقد عثرت مباحث منية النصر على جثث ثلاثة أطفال، وهم أحمد 10 سنوات أنس 5 سنوات وسمية سنة واحدة، وتبين من تحريات المباحث أن والدتهم حنان م م، 33 عاما هى من ذبحتهم، دون معرفة الدافع وراء ارتكاب جريمتها.

الأم القاتلة

وبالبحث عن الزوجة، تبين أنها ارتكبت جريمتها ثم تخلصت من حياتها حيث عثر على جثتها بها آثار طعنات في الرقبة وملقاة بجوار ترعة بالدقهلية، ولم يتبين حتى الآن الأسباب التي دفعت الأم لارتكاب هذه المذبحة في الدقهلية.

جاري عمل المعاينة من قبل النيابة العامة والمباحث لنقل الجثث الي مشرحة مستشفي منية النصر المركزي لعمل المحضر اللازم وتحويل الجثث للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

الجدير بالذكر أن عدد من الأهالي قد عثروا على سيدة مجهولة الهوية ملقاة على جانب إحدى الترع بالدقهلية، وهي نفسها أم الأطفال الثلاثة المذبوحين.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بعثور أهالى قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر على سيدة مذبوحة علي الترعة العمومية مقابل قرية ميت تمامة وبها طعنات اخرى وجروح متعددة.