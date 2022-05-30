فاجعة في مصر... العثور على جثث 3 أطفال مذبوحين بمنزلهم

شهدت قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية في مصر حادثًا مأساويًا، حيث عثر الأهالي على 3 أطفال مذبوحين، داخل منزلهم بالقرية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالي قرية ميت تمامة، التابعة لدائرة المركز، بالعثور على 3 أطفال مذبوحين داخل منزلهم بالقرية.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على 3 أشقاء مذبوحين داخل منزلهم، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى، وتم فرض كردون أمني فى محيط الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.