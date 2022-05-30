دعاء استقبال مولود جديد- أفضل أدعية لاستقبال مولود جديد، يهتم كل المسلمين في كل مكان، بالبحث عن دعاء استقبال مولود جديد، حتى يحفظه الله تعالى من كل شر قد يصيبه، ويبارك فيه، ويبدأ أولى لحظات حياته بدعاء له، وعلى الرغم أن هناك الكثير من الأدعية إلا أن الناس يرددون دعاء معين فور أن يرزقهم الله بمولود جديد، أملا أن يستجيب الله لهم ويحفظ المولود ويحميه ويحفظه من كل سوء طوال حياته.

دعاء المولود الجديد حصن المسلم

ويبحث المسلمون في كل مكان عن دعاء استقبال مولود جديد- أفضل أدعية لاستقبال مولود جديد، إذ يحرص الآباء في البحث عن أكثر الأدعية التي يمكن استخدامها وترديدها دعاء للمولود الجديد، ويحرص العديد من الآباء على استقبال مولودهم الجديد بالدعاء له لحمايته وأن يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل سوء، وسنرفق لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، دعاء المولود الجديد حصن المسلم، حتى نقتصر على الآباء عناء وتعب ومشقة البحث عن أدعية لاستقبال مولودهم.

عبارات مولود جديد

والأدعية بشكل عام مفيدة للمسلم، إذ تحصنه من شرور الدنيا، وتقربه من الله سبحانه وتعالى، وتزيل الهم والغم عنه، كما إنها طريقة مهمة لكسب الحسنات ودحض السيئات، هنا تحدثنا عن الأدعية بشكل عام، فكيف لاستقبال مولود يريد أن يعيش حياته بدءا من الصفر، إذ إنه من المفترض أن يحرص الآباء على الدعاء للمولود الجديد الذي رزقهم الله به، فالآباء يبحثون عبر محركات البحث المختلفة عن عبارات مولود جديد، حتى يرددوها عن استقبال مواليدهم.

ماذا يقال للمولود الجديد

ويردد الآباء الكثير من أدعية استقبال المولود، فهي كثيرة جدا، وهنا نرفق لكم عددا من الأدعية المستحب ترديدها عندما يرزق الله سبحانه وتعالى أحد خلقه مولود، وهي "بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم"، و" اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى"، و"بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك".