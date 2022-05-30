"إسرائيل" والإمارات يعتزمان توقيع اتفاقية تجارة حرة في دبي

كشفت وزارة الاقتصاد" الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقية تجارة حرة في دبي يوم غد الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وقالت الوزارة إنه "سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من المنتجات، بما في ذلك الأغذية والزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتشمل اللوائح والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية.

وأقامت الإمارات و"إسرائيل" التطبيع رسميا في عام 2020، كجزء من اتفاقيات "أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي شملت أيضا البحرين والمغرب، فيما تعد هذه الصفقة التجارية الأولى لإسرائيل مع دولة عربية.