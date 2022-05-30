بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 31 مايو 2022

نشرت وزارة الداخلية، بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 31 مايو 2022.

وذكرت الداخلية، أن السفر سيكون للحافلات الخامسة، والسادسة، والسابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/23).

للاطلاع على كشف 2022/23 اضغط هنــــــــــــــــــــــا

واضافت أن السفر سيكون ايضا للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21).

للاطلاع على كشف 21/2022 اضغط هنـــــــــــــــــــــا

وأهابت الداخلية، بالمسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت المسافرين لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر ، و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونوهت لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.