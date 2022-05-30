بايدن قرر عدم فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بأن الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن قررت عدم فتح قنصلية للفلسطينيين في الشطر الشرقي من القدس المحتل عام 1967.

وبحسب الاعلام العبري، فإن إدارة بايدن، التي كانت جمدت عزمها إعادة فتح القنصلية التي أغلقها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب عام 2019، بموازاة الاعتراف الأميركي بـ"القدس عاصمة لإسرائيل"، قد قررت، أخيراً، التنازل عن هذه الخطوة.

وكانت حكومة الاحتلال، أعلنت مراراً معارضتها فتح قنصلية للفلسطينيين، بزعم أن "القدس عاصمة لإسرائيل وهي لا تقبل بوجود ممثليات دبلوماسية للفلسطينيين فيها".

وبناء على هذا الزعم، أطلق مسؤولون "إسرائيليون" عدة تصريحات تقف في وجه أي قرار لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة.

ووفقاً للتقرير صحفي عبري، فإن بايدن يعتزم اتخاذ عدة خطوات لإرضاء الفلسطينيين قبيل وصوله لجولته الإقليمية المرتقبة في أواخر يونيو/حزيران المقبل، والتي ستشمل مشاركة في مؤتمر قمة عربية- أميركية في السعودية، تليها زيارة لإسرائيل للتعويض عن عدم فتح القنصلية.

وسبق لبايدن أن تعهد خلال برنامجه الانتخابي بإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين بالقدس، مما شكّل مبرراً للسلطة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس إلى إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بإدارتها الجديدة، التي كانت أعلنت قطعها نهائياً على أثر اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها في عهد ترامب.