من هو المدير الجديد للأمن العام السعودي؟ تساؤلات ملئت وسائل الاعلام السعودية حول هوية مدير الامن العام السعودي ، وخاصة بعد ان صدرت أوامر ملكية سعودية بخصوص تحركات تقضي بتغيرات في المؤسسات والدوائر الحكومية ، ليشغل بال السعوديين هوية المدير الجديد للأمن العام السعودي ، وخاصة ان المناصب الادارية في الدوائر الحكومية الحفاظ على النظام ، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بحثت لجيب عن التساؤل من هو المدير الجديد للأمن العام السعودي؟

من هو المدير الجديد للأمن العام السعودي؟

أوامر ملكية سعودية صدرت مساء أمس الأحد 30/5/2022، بخصوص تحركات وزارية جديدة، تقضي بتغييرات في المؤسسات والدوائر الحكومية من ضمنها تعيين مدير للأمن العام.

ويعتبر هذا المنصب من المناصب الهامة جدا، والتي تتربع على رأس أجهزة أمن الدولة التي تحافظ على نظام الأمن العام وتمنع الجرائم داخل المملكة.

من هو المدير الجديد للأمن العام السعودي؟

من هو المدير الجديد للأمن العام السعودي، حيث وقع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مرسوما ملكيا يقضي بترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرا للأمن العام.

سبب ترقية محمد البسامي وتسلميه منصب الأمن العام إلى يعود الى خبرته العالية في إدارة القطاعات الأمنية المختلفة، والتي اكتسبها من خلال المناصب السابقة التي أدارها.

وتقلد البسامي عددا من المناصب والمراكز الهامة في المملكة، وأهم المناصب التي تقلدها هي مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عام 2017، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حاليا، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي.

من هو المدير الجديد للأمن العام السعودي؟

كما عين في منصب مدير إدارة مرور الرياض، قائدة وحدة أمن المواكب، مدير شعبة الخطط المرورية بالإدارة العامة للمرور، مساعد مدير إدارة أمن الحج والعمرة بمديرية الأمن العام السعودية، ومدير الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة بوزارة الداخلية السعودية.

يذكر أن البسامي، سعودي الجنسية، ويقيم في المملكة العربية السعودية، ودرس في كلية الملك فهد الأمنية الحكومية، قبل أن يتخرج حاملا شهادة بكالوريوس في العلوم الأمنية من هذه الكلية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي أنشأتها الرياض في بدايات توحيد البلاد لتعليم وتدريب وتخريج ضباط الأمن.

وينتمي اللواء محمد بن عبد الله إلى قبيلة البسام التي يزيد عدد سكانها عن 4500 نسمة، وهي من أبرز القبائل التي لها تاريخ عريق في المملكة منذ القدم.