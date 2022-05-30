ما حقيقة استقالة رئيس الوزراء محمد اشتيه..؟

نفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الاثنين، أن يكون رئيس الوزراء محمد اشتية ينوي الاستقالة من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت ترددت أنباء هذا الصباح عن نية اشتية الاستقالة لأسباب مختلفة، فيما ذكرت أن بشارة استقال منذ أيام.

وأكدت صحيفة القدس المحتلة، نقلاً عن المصادر، أن رئيس الوزراء سيواصل مهامه بشكل طبيعي طالما استمر تكليفه بذلك.

كما أكدت المصادر أن وزير المالية شكري بشارة لم يستقل ولا زال على رأس عمله، وأنه يشارك منذ هذا الصباح في اجتماع وزاري بشكل اعتيادي.

وقالت المصادر، إن الأزمات التي تواجهها الحكومة وخاصة على الصعيد المالي لا زالت كبيرة، ولكنها مصرة على تفكيك هذه الأزمات من خلال خطوات تتخذها بالتنسيق مع الرئاسة الفلسطينية.