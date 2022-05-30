الجهاد ينظم حملة زيارات في الخليل وبيت لحم

قدم وفد من كوادر ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، واجب العزاء لآل أبو سنينة وعائلتي الجمل والرجبي بوفاة الفقيدة الحاجة أميرة الرجبي والدة الأسير المناضل حاتم الجمل في محافظة الخليل.

ونقل الوفد تعازي حركة الجهاد الإسلامي إلى عائلة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما زار وفد الحركة عائلة الطميزي، مقدمين التعازي والمواساة بوفاة الشيخ عوض الطميزي، خال المحررين إسماعيل طميزي وأكرم الفسيسي.

في ذات السياق، قام وفد من كوادر ومحرري حركة الجهاد الاسلامي بتقديم واجب العزاء والمواساة لاَل عدوي بوفاة فقيدهم الشاب محمد أكرم عدوي (١٩عاماً)، بعد صراع طويل مع المرض في مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم.

وأعربت العوائل الكريمة عن شكرهم لوفد حركة الجهاد الإسلامي على هذه الزيارات والتعزية والمواساة بمصابهم والتي تعبر عن الوفاء لأبناء شعبنا وتضحياتهم.