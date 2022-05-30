نادي الأسير: ثلاثة شهور على إضراب المعتقل خليل عواودة ولا حلول جدّية بشأن قضيته

يواصل المعتقل خليل عواودة 40 عامًا من بلدة إذنا/ الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 89 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وأكّد نادي الأسير أنّ المعتقل عواودة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، ولا حلول جديّة حتى اليوم بشأن قضيته، وتواصل إدارة سجون الاحتلال احتجازه في سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحيّ الخطير.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعتقل عواودة خلال معركته المتواصلة، تعرض وما يزال لعمليات تنكيل ممنهجة وضغوط كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، لإنهاكه والتسبب له بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقًا، وكذلك لفرض مزيد من التحولات وترسيخها على مسار تجربة الإضراب.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الدعم والمساندة للمعتقل عواودة والمعتقل رائد ريان الذي يواصل كذلك إضرابه لليوم ال54 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.