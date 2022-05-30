مئات المستوطنين يشاركون بمسيرة استفزازية قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس

شارك مئات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2022، في مسيرة استفزازية، نظمت قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين من مستوطنة "ايتمار" نظموا مسيرة استفزازية رفعوا خلالها أعلام دولة الاحتلال، وتوجهوا من "معبر" بلدة عورتا إلى حاجزة حوارة، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الطريق الواصل بين جنين ونابلس، يشهد انتشاراً لعشرات المستوطنين.

وأمس الأحد، واقتحم أكثر من 2626 مستوطناً باحات الأقصى، على شكل مجموعات، وأدوا "طقوسًا تلمودية"، ورفعوا أعلام الاحتلال داخل ساحاته بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على المرابطين واعتقلت عددًا منهم.

وتصدى المرابطون لاقتحامات المستوطنين، ورفعوا العلم الفلسطيني ردًا على رفع أعلام الاحتلال في المسجد، وواجهوا الاقتحامات بالتكبير والتهليل، وأدوا صلاة الضحى لساعات طويلة.

كما وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين في القدس المحتلة واقتحام المسجد الأقصى.