هذه العادات الصباحية تساعد على إنقاص الوزن

يبحث الكثيرون عن عادات وطرق لتخسيس الوزن، لذا هناك عادات صباحية تساعد على إنقاص الوزن لإنقاص الوزن ، ويجب على المرء أن يخطط لاستراتيجية كاملة تتضمن تغييرات في النظام الغذائي والتمرين ونمط الحياة، وبدون أي تعديل كبير في كل هذه المعايير يكاد يكون من المستحيل إنقاص الوزن.

بينما يعمل النظام الغذائي والتمارين الرياضية على إدارة الوزن ، يمكن أن تؤدي التغييرات الطفيفة في نمط الحياة مثل طقوس الصباح إلى تسريع العملية.

أثبتت العديد من الدراسات البحثية أن عادات الصباح مثل الاستيقاظ مبكرًا وممارسة الرياضة في الصباح الباكر يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع.

فيما يلي بعض النصائح التي يوصى بها الخبراء والأبحاث المدعومة والتي يمكن أن تعمل على إنقاص الوزن:

1. الاستيقاظ مبكرًا

لا يساعد الاستيقاظ في التحكم في الوزن فحسب ، بل له عدد من الفوائد الصحية. للاستيقاظ مبكرًا ، يجب أن تنام مبكرًا أيضًا. هذا ينظم دورة نومك وهو أمر ضروري لفقدان الوزن. بعد الانتهاء من 8 ساعات من النوم يوميًا عندما تستيقظ في الصباح ، يكون التمثيل الغذائي الخاص بك جاهزًا بالفعل للانطلاق.

يمنحك الاستيقاظ مبكرًا أيضًا وقتًا كافيًا للتخطيط للتدريبات الخاصة بك ، وإعداد وجبة الإفطار وإكمال الأعمال المنزلية المهمة قبل بدء يومك.

2. التأمل

لا توجد طريقة أفضل لبدء يومك من ممارسة التأمل. التأمل لمدة 10-15 دقيقة في الصباح ، يهدئ عقلك ويجهزه لليوم التالي. بطريقة ما ، يساعد التأمل في توجيه طاقتك الداخلية نحو المزيد من الإنتاجية والنتائج الإيجابية.

يخفف التأمل من التوتر والقلق ، ويحفز الجهاز العصبي السمبتاوي ، ويسيطر على معدل ضربات القلب ، ويحسن تدفق الدم.

3. شرب كوبًا من الماء الدافئ

إن تأثير تناول كوب من الماء الدافئ في الصباح معروف للجميع. إن شرب الماء الدافئ في الصباح يحافظ على عمل الجهاز الهضمي. يحسن التمثيل الغذائي.

بصرف النظر عن الهضم ، يساعد الماء الدافئ أيضًا في تخفيف احتقان الأنف وتحسين الجهاز العصبي المركزي.

4. تناول إفطار غني بالبروتين

الإفطار هو أول وأكبر وجبة في اليوم. يُنصح دائمًا بتناول وجبة فطور غنية بالبروتينات في الصباح بحيث تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، وستساعدك في القيام بتمارين ثقيلة ، وتحسن مزاجك ، وتنظم مستوى السكر في الدم وستتحكم بشكل عام الوزن .

5. التمرين

تعتبر التدريبات في الصباح ذات نتائج أفضل من التدريبات التي تتم في المساء. التمارين الصباحية تحسن دورة نومك. تساعدك التدريبات في ساعات الصباح على مواصلة الروتين ؛ في حال حوصرت في أي عمل في المساء فلن تندم على تفويتك للتمارين.

قالت العديد من الدراسات أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة يحرق المزيد من الدهون. هذا لأنه عندما تتمرن على معدة فارغة ، يجب أن يستخدم جسمك مخازن الدهون الموجودة بالفعل لتغذية التمرين ، بدلاً من استخدام الطعام الذي تناولته للتو كوقود.