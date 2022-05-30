الكويت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأقصى تُنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار

أعربت الكويت، اليوم الاثنين 30 مايو 2022، عن إدانتها واستنكارها لاقتحام متطرفين المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، أن هذه الانتهاكات الصارخة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للقانون الدولي تنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وستضاعف من مظاهر الاحتقان وستزيد من فرص المواجهات الدينية.

ودعت المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بلجم تلك الانتهاكات وحمل سلطات الاحتلال على احترام القانون الدولي و"قرارة الشرعية الدولية" وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وحقوقه.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واقتحم أكثر من 2626 مستوطناً باحات الأقصى، أمس الأحد، على شكل مجموعات، وأدوا "طقوسًا تلمودية"، ورفعوا أعلام الاحتلال داخل ساحاته بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على المرابطين واعتقلت عددًا منهم.

وتصدى المرابطون لاقتحامات المستوطنين، ورفعوا العلم الفلسطيني ردًا على رفع أعلام الاحتلال في المسجد، وواجهوا الاقتحامات بالتكبير والتهليل، وأدوا صلاة الضحى لساعات طويلة.

كما وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين في القدس المحتلة واقتحام المسجد الأقصى.