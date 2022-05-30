غزة: "تسجيل الهواتف المحمولة".. منظومة إلكترونية لحمايتها من السرقة

تعمل دائرة "الجرائم الإلكترونية" التابعة للمباحث العامة بالشرطة من خلال المنظومة الإلكترونية للهواتف المفقودة، على تسجيل الهواتف المحمولة للمواطنين لحمايتها واسترجاعها في حال فقدانها أو سرقتها.

وتقوم فكرة المنظومة على التسجيل المسبق للأرقام التسلسلية للهواتف المحمولة للمواطنين عبر رابط إلكتروني، مما يسهل عملية استرجاعها في حال فقدانها، وذلك ضمن حافظة يتم الرجوع إليها من قبل مباحث الجرائم الإلكترونية عند تلقي بلاغ من المواطن بفقدان جهازه المحمول.

وتشمل تلك الحافظة، تسجيل الأرقام التسلسلية لأجهزة المحمول الجديدة أو المستخدمة التي يتم بيعها وشراؤها لدى جميع محال الأجهزة الخلوية في محافظات قطاع غزة.

وفي هذا السياق؛ قال المقدم حسين أبو سعدة مدير دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة بالشرطة إن "الحافظة الإلكترونية" هي منظومة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجرى إطلاقها في سبتمبر من العام الماضي.

وأضاف المقدم أبو سعدة، في حديث لـ "موقع الداخلية"، أن فكرة إنشاء "الحافظة الإلكترونية" جاءت لمساعدة المواطنين الذين يتقدمون ببلاغات بفقدان هواتفهم الخلوية أو سرقتها، ونظراً لصعوبة إنجاز تلك القضايا لعدم توفر المعلومات الأولية بشأنها.

وأوضح أن "الحافظة الإلكترونية" تُتيح للمواطنين تسجيل الأرقام التسلسلية لهواتفهم الخلوية بشكل مسبق عبر رابط إلكتروني؛ من أجل الإبلاغ عنها عبر نفس الرابط في حال فقدانها، مما يُسهّل الوصول إليها واسترجاعها، وحمايتها من السرقة.

ودعا أبو سعدة المواطنين للاستفادة من الخدمة عبر نافذة تسجيل الدخول الموحد، من خلال الرابط الإلكتروني: https://mphone.eapp.gov.ps/myMobile وتعبئة البيانات العامة والأرقام التسلسلية لهواتفهم.

وكشف أبو سعدة أن هذا المشروع حقق نجاحاً لافتاً، حيث تم استرجاع 450 هاتفاً مفقوداً منذ إطلاق الخدمة في سبتمبر الماضي، وذلك من إجمالي 986 بلاغاً تم تلقيها في تلك الفترة.

متابعة محال البيع

وفي سياق متصل، بيّن مدير دائرة "الجرائم الإلكترونية" أن الخدمة تشمل أيضاً تسجيل جميع محال ومعارض بيع وشراء الهواتف الخلوية في غزة، وتسجيل أنشطة عمليات البيع والشراء للأجهزة الجديدة والمستخدمة، بما يساهم في تسهيل إنجاز بلاغات وشكاوى المواطنين المتعلقة بفقدان الهواتف.

ونوه إلى أن "الدائرة" تتابع جميع البلاغات التي تُقدّم من خلال المشتكين عبر الحافظة الإلكترونية في محافظات القطاع كافة، وتُحيل القضايا التي يتم إنجازها إلى النيابة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقال: "في إطار ضبط عمليات البيع والشراء وتعزيز عمل الحافظة الإلكترونية؛ تم التعميم على جميع المحال والمعارض بمنع بيع أو شراء الأجهزة إلا بعد تسجيلها من خلال الهوية الشخصية للمواطن".

وأضاف أن أكثر من 270 معرضًا ومحلاً من محافظات غزة مُدرجة ضمن المنظومة الإلكترونية التي تضبط عمليات بيع وشراء الهواتف الخلوية من خلال الهوية الشخصية للمواطنين، ويتم تسجيل البيانات من خلالها عبر "الحافظة الإلكترونية".

وفي ختام حديثه؛ دعا المقدم أبو سعدة المواطنين إلى ضرورة تسجيل بيانات هواتفهم الخلوية عبر الحافظة الإلكترونية، حاثاً إياهم على عدم بيع أو شراء أي هاتف خلوي إلا من خلال بطاقة الهوية الشخصية حفظاً لحقوقهم. وفق موقع الداخلية الإلكتروني في غزة.