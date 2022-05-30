محلل "إسرائيلي" ينتقد حكومة الاحتلال:لولا الشرطة لما جرت مسيرة الأعلام

وجه مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الإثنين 30/5/2022، انتقاداً لاذعاً لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" على خلفية مسيرة المستوطنين في القدس المحتلة.

وقال المراسل البرلماني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عاميحاي أتالي: يجب أن نتوقف عن الكذب لأن مسيرة الأعلام أثبتت أن القدس ليست موحدة ولا يوجد سيادة إسرائيلية عليها".

وأضاف أتالي: "المسيرة تمت بفضل حماية الشرطة ولا يوجد يهودي واحد يجرؤ أن يسير بها لوحده."

يشار إلى أن مسيرة الأعلام في القدس المحتلة التي جرت بالأمس، تمت بحماية كبيرة من جنود الاحتلال الذين انتشروا في كل مكان لحماية المستوطنين، من المرابطين والمرابطات الذين استبسلوا في الدفاع عن المسجد الأقصى.