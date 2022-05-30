جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجولة 28 اليوم الاثنين 30/5/2022، بعد الجولة ال28 وتمكن نادي الهلال السعودي من تحقيق فوزا هاما بثنائية نظيفة على حساب أبها في مباراة لعبت مساء الأحد بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض وهو لقاء مؤجل من الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ظهر الترتيب النهائي لترتيب الدوري السعودي ، بعد مباريات الجولة 28 اليوم الاثنين 30/5/2022

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجولة 28

وخسر نادي الاتحاد بهدف نظيف أمام الطائي في نفس الجولة وهو هدف من توقيع اللاعب الجزائري أمير سعيود.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الاتحاد: 61 نقطة

2- الهلال: 61 نقطة

3- النصر: 55 نقطة

4- الشباب: 53 نقطة

5- ضمك: 43 نقطة

6- الفتح: 35 نقطة

7- الفيحاء: 33 نقطة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجولة 28

8- الطائي: 34 نقاط

9- أبها: 34 نقطة

10- التعاون: 32 نقطة

11- الأهلي: 31 نقطة

12- الاتفاق: 31 نقطة

13- الفيصلي: 30 نقطة

14- الرائد: 30 نقطة

15- الباطن: 29 نقطة

16- الحزم: 17 نقطة