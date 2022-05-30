موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا -تشكيلة وتردد القنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة المستديرة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021- 2022، على أحر من الجمر، حيث يبحثون عن تشكيلة وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021- 2022، التي من المقرر، أن تقام على ملعب مركب محمد الخامس، حيث يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر تشكيلة وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021- 2022.





تشكيلة وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021- 2022

والأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين على حساب مواطنه الزمالك وفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على الترتيب، بينما كان آخر تتويح للوداد في عام 2017 على حساب الأهلي ذاته، لذا يلتقي فريق الوداد بنظيره الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021- 2022 في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021- 2022

ووفق المعلن بشكل رسمي، فإن مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية تمتلك حق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وهي تعرض على القنوات المشفرة.





وتعرض المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports 3 بين فريقي الأهلي والوداد المغربي ويمكن ضبط ترددها على تلفازك من خلال اتباع المعلومات التالية:

تردد القناة: 11548

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي2021- 2022

وكانت القناة الرياضية المغربية TNT قد أعلنت عن عرض المباراة على شاشتها، وهي قناة مفتوحة يمكن ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، ويمكن ضبطها من خلال المعلومات الآتية:

تردد القناة المغربية الرياضية TNT 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11157.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح 4/3.

- معدل الترميز: 27500

تردد القناة المغربية الرياضية TNT 2

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد: 11476.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12683.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

- معدل الترميز: 27500.





الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021- 2022

فيما يخص البث المباشر لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا2021- 2022 عبر أجهزة المحمول والأجهزة اللوحية، فيمكنك ذلك عبر تطبيق بي إن كونكت، لكن هذا التطبيق ليس مجانيا.

ولن تكون المباراة منقولة بشكل شرعي، عبر اليوتيوب، أو أي منصة أخرى.