الاحتلال يعتقل المطارد دراغمة في طوباس

اعتقلت قوة مستعربين تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" المطارد فادي عبد الرازق دراغمة (26 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طوباس بالضفة المحتلة.

ويأتي اعتقال المطارد دراغمة بعد أسبوع واحد من الإفراج عنه من سجون السلطة واعتقاله لـ 5 أيام، علماً بأنه تعرض للاعتقال والاستدعاء من قبل أجهزة أمن السلطة أكثر من مرة، أمضى خلالها أكثر من ٥٠ يوماً في سجونها.

والمعتقل فادي دراغمة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال خمس سنوات، وهو جريح تعرض سابقاً للإصابة برصاص قوات الاحتلال، وهو صديق مقرب للشهيد عبد الله الحصري أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي