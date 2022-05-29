بالصور ريال مدريد يتوج بطلًا لدوري أبطال أوروبا وانشوليتي يدخل التاريخ

توج ريال مدريد سميًا باللقب الـ 14 في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول بهدف نظيف، ليصبح مدربه كارلوا انشوليتي المدرب الوحيد الذي توج ببطولة دوري الأبطال مع ثماني فرق مختلفة.

وسجل هدف ريال مديد الوحيد نجمه البرزيلي فيني جونيور عند الدقيقة 59 بعد هجمة مرتدة سريعة قادها كاسميروا.

وشهدت المباراة تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي أنقذ مرمى ريال مدريد من 5 اهداف محققة، من أمام محمد صلاح وساديو مانيه.

وبخسارة ليفربول للقلب دوري الأبطال يكون الريدز قد خسر النهائي الثاني أمام ريال مدريد وذلك بعد خسارته الاول في نهائي موسم 2018.4

أما على صعيد محمد صلاح فقد خسر في عام 2022 الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، بينما خسر التأهل إلى كأس العالم، وبطولة أمم افريقيا مع المنتخب المصري.