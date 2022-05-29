سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 29 مايو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في دولة السودان، حيث شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعا مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الأحد 29 مايو 2022، لدى البنوك، فيما استقر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنوك ليصل إلى 567.75 جنيه للشراء، و572 جنيها للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي في السودان).

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 571 جنيها، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

كما استقر سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك عند مستوى 606.35 جنيه للشراء، و610.90 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 605 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك نحو 713.32 جنيه للشراء، و718.67 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) عند 716.99 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في السودان على مستواه لدى البنوك عند 151.17 جنيه للشراء، و152.31 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي لدى الصرافات عند 150.27 جنيه، ولدى المصارف التجارية عند 151.85 جنيه، وللحوالات عند 151.24 جنيه.

ويتداول سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 150 جنيها للشراء، و153 جنيها للبيع، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 154.60 جنيه للشراء، و155.76 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 156 جنيها.

وتداول البنوك سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان عند مستوى 1841.28 جنيه للشراء، و1860.65 جنيه للبيع.