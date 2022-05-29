بالفيديو ريال مدريد يسجل هدف التقدم أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقدم نادي ريال مدريد بالهدف الأول في شباك ليفربول، في المباراة المقامة على ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول للريال في الدقيقة 59، من عرضية أرضية رائعة من فالفيردي من الجانب الأيمن مرت من جميع اللاعبين وقابلها فينيسوس بلمسة سحرية لداخل شباك الحارس أليسون بيكر..