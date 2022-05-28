طالع أسعار الذهب بالدينار العراقي في تعاملات الأحد 29 مايو 2022

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في العراق في مستهل تعاملات اليوم الأحد 29 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع تسجيل "النفيس" الارتفاع الأسبوعي الثاني.

أسعار الذهب اليوم في العراق

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، إلى نحو 87.088 ألف دينار (59.65 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق، إلى نحو 76.204 ألف دينار (52.19 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق إلى نحو 65.317 ألف دينار (44.74 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي صباح اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.802 ألف دينار (34.80 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

و سجل سعر أوقية "أونصة" الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات الصباحية، ارتفاعًا إلى نحو 2.708 مليون دينار (1855 دولارًا).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق، نحو 609.633 ألف دينار (417.56 دولار).

عالمياً، صعدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة أمس مسجلة الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي، بدعم من ضعف أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار المخاوف بشأن تسارع التضخم.