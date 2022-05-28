طالع سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في الجزائر الاحد 29 -5-2022

أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 29 مايو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية بشكل يومي أسعار العملات في مختلف الدول، كما ه الحال في هذه المقالة التي يرصد فيها أسعار صرف الدولار و اليورو في الجزائر في مستهل تداولات الأحد 29 مايو 2022.

و يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار العملات في الجزائر، لا سيما التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج، و فيما يلي أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

و شهد سعر اليورو استقراراً اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى 155.40 دينار للشراء، و155.45 دينار للبيع، بحسب موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

وانخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليهبط إلى 193.18 دينار للشراء، و195.33 دينار للبيع، مقابل 193.73 دينار للشراء، و195.88 دينار للبيع، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم في الجزائر عند 145.43 دينار للشراء، و145.45 دينار للبيع، فيما سجل سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 183.05 دينار للشراء، و183.12 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 227.32 دينار للشراء، و229.85 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.7720 دينار للشراء، و38.7780 دينار للبيع، وجاء سعر الريال السعودي لدى السوق الجزائرية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.59 دينار للشراء، و39.60 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي سجل نحو 475.59 دينار للشراء، و475.80 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 588.99 دينار للشراء، و595.53 دينار للبيع.