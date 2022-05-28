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أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 29 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات، اليوم الأحد 29 مايو/أيار 2022، تزامنا مع العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 29 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، بالتعاملات المسائية، إلى نحو 18.24 دينار (59.65 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الكويت اليوم، إلى نحو 15.96 دينار (52.19 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 29 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت، إلى مستوى 13.68 دينار (44.74 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الكويت، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 10.64 دينار (34.80 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 29 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الكويت

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعا إلى نحو 567.11 دينار (1855 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت، نحو 127.65 دينار (417.56 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 29 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة (نهاية الأسبوع) مع استمرار ضعف الدولار، مسجلة ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي وسط رهانات على سياسة نقدية أكثر تحفظًا للفيدرالي.