أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الأحد 29 مايو 2022

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 29 مايو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في الجزائر، حيث ارتفعت أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الاحد 29 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، بتعاملات الأحد، إلى نحو 27.171 ألف جنيه (59.65 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 23.775 ألف جنيه (52.19 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى مستوى 20.378 ألف جنيه (44.74 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.850 ألف جنيه (34.80 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، صعودا إلى نحو 845.005 ألف جنيه (1855 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 190.199 ألف جنيه (417.56 دولار).

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس (نهاية الأسبوع) مع استمرار ضعف الدولار، مسجلة ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي وسط رهانات على سياسة نقدية أكثر تحفظًا للفيدرالي.