طالع أسعار الذهب عيار 21 و 24 في أسواق الجزائر خلال تعاملات الأحد 29 مايو 2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 29 مايو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في الجزائر، حيث استقرت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات اليوم تزامنًا مع بداية العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر بتعاملات اليوم، نحو 8.677 ألف دينار (59.65 دولار).

وظل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، عند نحو 7.593 ألف دينار (52.19 دولار).

كما بقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، عند مستوى 6.508 ألف دينار (44.74 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.062 ألف دينار (34.80 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر اليوم، نحو 269.854 ألف دينار (1855 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، نحو 60.740 ألف دينار (417.56 دولار).

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس (نهاية الأسبوع) مع استمرار ضعف الدولار، مسجلة ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي وسط رهانات على سياسة نقدية أكثر تحفظًا للفيدرالي.