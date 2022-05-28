العاروري: الاحتلال يحاول فرض سيادته على القدس غداً بعد هزيمته التي الحقتها به المقاومة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، العاروري أن معركة سيف القدس كانت أشرف معركة خاضها شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال لأنها معركة من أجل الدفاع عن المقدسات.

و أوضح العاروري في كلمة له في حفل تأبين "أقمار معركة سيف القـدس" في خان يونس أن الاحتلال يحاول غداً فرض السيادة على القدس بعدما ألحقه شعبنا ومقاومته به من هزيمة في العام الماضي، داعياً جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده للدفاع عن المسجد الأقصى في وجه اعتداءات الاحتلال.

كما دعا العاروري أبناء شعبنا في القدس للدفاع عن المسجد الأقصى والتواجد في البلدة القديمة لردع الاحتلال ومستوطنيه عن تنفيذ مخططاتهم.

معركتنا مع الاحتلال لها جبهتان هي تحرير الإنسان وتحرير الأوطان، ودفعنا أثمان كبيرة في هذه الطريق ومستعدون لدفع أثمان أكبر لتحرير الإنسان الفلسطيني من ظلم الاحتلال.

و أشار الى أن المعركة اليوم تتمحور حول القدس والأقصى ونحن حراس للدفاع عن فلسطين ومسرى النبي "صلى الله عليه وسلم".

و أضاف أنه قبل عام شكلت المقاومة ذروة حضورها في الدفاع عن القدس خلال معركة "سيف القدس".

و بين نائب رئيس حماس بأن المقاومة لا تعرض ما لديها بل تُقدم شيئاً مما لديها لأبناء شعبنا حتى يزدادوا ثقة بمقاومتهم والتفافهم حولها.

و أردف يقول: "حن اليوم في ذكرى ارتقاء شهداء كانوا يقوموا بعملية خاصة ونوعية جدا واستعدوا لكل الاحتمالات ووضعوا نصب أعينهم هدفاً عزيزاً يتمثل في أسر ضباط وجنود العدو لهدف سامي عظيم هو تحرير إخوانهم داخل السجون".

و تبابع قائلاً: "سيُتم الله لنا تحرير الأسرى وهذا المسير الذي واصله الأبطال الشهداء وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل هذا الهدف العظيم لن يكتمل إلا بتحرير كل الأسرى".

و أشار العاروري الى أن حماس نفذَّت عشرات العمليات بهدف إطلاق سراح الأسرى، مؤكداً أن كسر قيود الاحتلال والإفراج عن أسرانا هو عمق عملية التحرير والمقاومة.