سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 29 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في سوريا، اليوم، حيث تهم شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين، وبعد زيادة عمليات البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث المختلفة، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 29 مايو 2022

استقرار الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا خلال تعاملات، اليوم الأحد 29 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 29 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

لم يتغير سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا 3945 ليرة للشراء، و3980 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 29 مايو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سعر اليورو

بقي سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 4226 ليرة للشراء، و4269 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية، عند 4952 ليرة للشراء، و5006 ليرات للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سعر الريال السعودي

ثبت سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، عند 1071 ليرة للشراء، و1084 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12895 ليرة للشراء، و13034 ليرة للبيع.