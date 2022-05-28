هنية: كل الخيارات على الطاولة ومستعدون للسيناريوهات كافة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تعقيبًا على التحضيرات لمسيرة الأعلام في القدس: "إن كل الخيارات على الطاولة ومستعدون للسيناريوهات كافة".

و قال هنية في تصريح له مساء اليوم السب: " نحن نتعامل مع احتلال طال زمانه وحان زواله والفعل المقاوم انطلق مبكرًا وما زال لتحقيق الحرية والعودة وإعلان القدس عاصمة لكل فلسطين بل ومهوى قلوب الأمة جمعاء".

و أوضح أن الاحتلال يريد أن يجعل من مسيرة الأعلام محطةً لتخطي منجزات معركة “سيف القدس” وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة، مضيفاً: "ولكنا نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الاقصى حق لنا وملك أيدينا".

و اردف رئيس المكتب السياسي لحماس قائلا: "أمامنا خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى، إذ لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدًا الأمة والشعب والمقاومة".

و أضاف هنية قائلاً: "جاهزون لكل السيناريوهات، ونعتبر أن رأس الحربة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومًا في الدفاع عن الأقصى والضفة وال48 امتداد شعبي وميداني مفتوح على كل المستويات، وستظل غزة الدرع والسيف".