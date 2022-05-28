بث مباشر بث مباشر ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري ابطال أوروبا .. متابعة لحظة بلحظة

شاهد بث مباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ينتظر بشغف جمهور الساحرة المستديرة المباراة النهائي لدوري ابطال اوروبا بين ليفربول وريال مدريد التي تقام اليوم السبت 28 – 5 – 2022 .

ومن المقرر أن يلتقي بطل الدوري الإسباني ريال مدريد بوصيف الدوري الإنجليزي ليفربول، في نهائي دوري ابطال اوروبا بعد أن قطع الفريقان مشوارًا طويلًا في غمار مباريات دوري الابطال، وتنطلق المباراة بين ليفربول وريال مدريد بعد ساعة من الأن، على ملعب فرنسا بباريس.

بث مباشر ليفربول وريال مدريد اليوم

وهنا في هذه المقالة سنضع لك روابط نقل المباراة بين ليفربول وريال مدريد من موقع كورة اون لاين والبث المباشر للمباراة من موقع يلا شوت، والبث المباشر من موقع الفجر، والعديد من المواقع الرياضية التي تهتم بنقل المباريات وخاصة مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا.

وتعتبر قنوات بي ان سبورت هي الناقل الحصري لمباريات دوري ابطال أوروبا في الشرق الأوسط.





مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر

بث مباشر ليفربول وريال مدريد يلا شوت

ويدخل ريال مدريد اللقاء ساعيًا إلى تحقيق لقبه الـ 14 في دوري أبطال أوروبا، ليؤكد فرض سيطرته وهيمنته على البطولة الأوروبية الأقوى على مستوى البطولات القارية الأخرى للأندية،

أما ليفربول فيسعى للثأر من ريال مدريد الذي هزمه في نهائي دوري ابطال أوروبا عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف، وتحقيق لقبه السابع في دوري الأبطال ليتفوق على بايرن ميونخ ويتعادل مع اسي ميلان كثاني أكثر فريق تحقيقًا للقب.

ولمشاهدة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت اضغط هنا

طالع المزيد: صلاح يكشف كواليس إصابته أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال 2018

طالع المزيد: كارفاخال: أخشى على صلاح من هزيمة جديدة أمام ريال مدريد

طالع المزيد: رسالة أخيرة من كورتوا قبل نهائي دوري الأبطال

طالع المزيد: نجم ليفربول ماني يحضر مفاجئة.. فما هي؟

طالع المزيد: صلاح: إذا لم أختر نفسي فهذا هو الأفضل في العالم

طالع المزيد: صلاح: جمهور ليفربول أصابني بخيبة أمل





بث مباشر ليفربول وريال مدريد beIN sport

وتعتبر هذه المباراة هي المباراة الثالثة التي تجمع ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري ابطال أوروبا، إذ أن الفريقين التقيا مرتين في نهائيات دوري الأبطال

المرة الأولى في موسم عام 1981 على ملعب بارك دي برنس بباريس في فرنسا، وتمكن حينها ليفربول من الفوز على ريال مدريد بهدف وحيد، أما اللقاء الثاني فكان في نهائي موسن 2018 حين فاز ريال مدريد بثلاثية لهدف وحقق اللقب الثالث عشر في تاريخ.

وشهدت هذه المباراة الحادثة الشهيرة التي تعرض لها نجم ليفربول محمد صلاح، إذ أُصيب بكسر في كتف يده، لخرج مصابًا من مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد حينها.

ولمشاهدة البث المباشرة لمباراة ليفربول وريال مدريد على موقع قنوات beIN Sports اضغط هنا.





مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر كورة اون لاين بدون تقطيع

وفيما يخص مسيرة ليفربول في دوري ابطال أوروبا هذا الموسم فقد حقق الريدز العلامة في مرحلة المجموعات برصيد 18 نقطة من 6 مباريات ليتصدر المجموعة الثانية، أما في دور الـ 16 واجه ليفربول خصمه الإيطالي انتر ميلان ليفوز عليه بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب وخسر بهدف وحيد على انفيلد في مباراة إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي دور الـ 8 لعب ليفربول أما نظيره البرتغالي بنفيكا، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 6-4 في مجموع المبارتين، وفي مباريات نصف النهائي فاز ليفربول على فيا ريال بهدفين لصفر في مباريات الذهاب، يعود ويفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في مباريات الإياب ويصل إلى نهائي دوري ابطال أوروبا، الذي سيقام اليوم مساءً.

ويسعى ليفربول لحصد لقب البطولة من أمام ريال مدريد ليضيف النجمة السابعة إلى قميصه، ولمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع اضغط هنا.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفربول 2022

وعلى النظير من ليفربول، خسر ريال مدريد 3 نقاط في مرحلة المجموعات أما فريق شيريف، وحقق الفوز بالمباريات الخميس الأخرى ليحصد 15 نقطة من أصل 18، وقد تواجد ريال مدريد في المجموعة الثالثة مع إنتر ميلان، وشيريف، وشخترا.

وفي الأدوار الإقصائية ومرحلة خروج المغلوب واجه ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان في دور الـ 16 ليخسر أمامه في مبارريات الذهاب بهدف نظيف، لكنه قلب النتيجة في الإياب على أرضه وبين جمهوره وحقق الفوز بـ 3 أهداف لهدف وحيد.

وفي مباريات ربع النهائي واجه ريال مدريد خصمه تشيلسي، إذ تمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الذهاب، في حين خسر بثلاثة أهداف لهدفين في مرحلة الإياب، وتمكن من التأهل إلى نص النهائي بفارق الأهداف.

وقد شهدت مرحلة نصف النهائي تاهلًا درامتيكيًا لريال مدريد على حساب مانشستير سيتي بنتيجة 6-5 في مجموع المبارتين، ولمشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول مباشر الأن اضغط هنا





ريال مدريد وليفربول مباشر يلا لايف – yalla live

وفي تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وليفربول بدوري ابطال أوروبا التقى أحمر إنجلترا بملكي اسبانيا في 8 مواجهات، حقق فيها ليفربول الفوز في 3 مباريات، وفي حين انتصر ريال مدريد في 4 مواجهات، ومباراة وحيدة انتهت بالتعادل، ولمشاهدة البث المباشر على لايف – yalla live اضغط هنا.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا

حراسة المرمى: اليسون

خط الدفاع: روبرتسون – كوناتي – ماتيب – أرنولد

خط الوسط: تياجو – هندرسون – كيتا

خط الهجوم: دياز – صلاح – ماني

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفربول في نهائي دوري ابطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - داني كارفاخال

الوسط: كروس - كاسيميرو – مودريتش

الهجوم: بنزيما - وفينيسيوس جونيور - وفيديكو فالفيردي





تفاصيل مباراة ريال مدريد وليفربول