بالصور تقدم القوات الروسية شرق أوكرانيا

تقدمت القوات الروسية نحو مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، مساء اليوم السبت، بعد أن أعلنت سيطرتها على بلدة ليمان المجاورة وهي مركز للسكك الحديدية.

يُشار إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه روسيا هجومها في دونباس بشرق البلاد.

وفي ضوء هذا التقدم الروسي في الأيام الأخيرة، يتضح التحول في تطورات الحرب التي دخلت الآن شهرها الرابع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية:" إن قواتها والقوات المتحالفة معها تسيطران الآن بشكل كامل على ليمان، موقع تقاطع للسكك الحديدية وتقع غربي نهر سيفرسكي دونيتس في منطقة دونيتسك المجاورة للوهانسك".

وتشير التطورات إلى أن القوات الروسية على وشك السيطرة على كل منطقة لوجانسك في دونباس، وهو هدف رئيسي في العملية العسكرية الروسية، على الرغم من المقاومة التي تبديها القوات الأوكرانية.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية :"إن القوات الروسية ستحاول على الأرجح عبور النهر في الأيام المقبلة في المرحلة التالية من الهجوم على دونباس".

جدير ذكره أنه تقع سيفيرودونيتسك على بعد حوالي 60 كيلومترا من ليمان على الجانب الشرقي من النهر وهي أكبر مدينة في دونباس لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا وتتعرض الآن لهجوم روسي كبير.





