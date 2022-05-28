تعرف على دعاء انتظار الصلاة في المسجد، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم في هذا المقال داء انتظار الصلاة في المسجد، حيث يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة يستحب فيه أن يذكر العبد المسلم الله بالعديد من الأدعية المستجابة بإذن الله، ويبحث الكثير من المتاعبين عن دعاء انتظار الصلاة في المسجد، حيث زات عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

تعرف على دعاء انتظار الصلاة في المسجد

وهناك العديد من الأدعية المستجابة التي يمكن ترديدها خلال انتظار الصلاة، ومنها ما يلي:

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار..

يا رب ارزقنا التقوى والعمل الصالح الذي يقربنا إليك في الحياة الدنيا..

واجعلنا ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم اغفر لي ولمن أقام الصلاة..

يا رب احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

تعرف على دعاء انتظار الصلاة في المسجد

يا رب ثبتنا جميعًا على دينك ودين نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-.

يا رب بحق نبيك الهادي خاتم المرسلين..

نسألك العفو والعافية في الحياة الدنيا، وأن توفقنا وترزقنا الهداية من لدنك يا أكرم الأكرمين.

اللهم اغفر لنا ما تقدم وما تأخر من الذنوب والمعاصي..

التي تحول بيننا وبين توفيقك، وبارك لنا فيما رزقتنا على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين.

يا رب إني أعوذ برضاك من سخطك..

تعرف على دعاء انتظار الصلاة في المسجد

وأن تسلط علي بذنوبي من لا يرحمني في الحياة الدنيا، فاللهم تب علينا فإنك على كل شيء قدير.

رحمن الدنيا ورحيمها أنت القادر على فعل المعجزات..

أسألك العفو والسماحة في الحياة الدنيا، وأن تتولني بين عبادك الصالحين.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر..

يا رب باعد بيني وبين الشرور والمعاصي كما تباعد بين المشرق والمغرب.

يا أرحم الراحمين ارزقني العفو والعافية في الحياة الدنيا وفي الآخرة..

تعرف على دعاء انتظار الصلاة في المسجد

وبارك لي في كل النعم التي رزقتني بها يا رب العالمين.

اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك..

فيسر لي أمري كله، واسعدني بما أرغب في الحصول عليه في الحياة الدنيا يا أكرم الأكرمين.

يا رب اغفر لي ما تقدم وما تأخر من الذنوب والمعاصي..

وبارك لي فيما رزقتني، واغفر لي إسرافي في جهلي يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام.

تعرف على دعاء انتظار الصلاة في المسجد

دعاء دخول المسجد

اللهم استر عيوبي وآمن روعاتي في الحياة الدنيا يا أرحم الراحمين. إلهنا وإله آبائنا الأولين أنت القادر على فعل المعجزات..

إلهنا وإله آبائنا الأولين أنت القادر على فعل المعجزات..

فاللهم إني أسألك أن تريني عجائب صنعك في تحقيق من أتمنى. يا رب ازل الكرب والحزن والضيق من صدري، وارزقني العفو والسماحة والسكينة من لدنك يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا..

يا رب إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا، وأن تصلح لي حالي كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب العالمين.

تعرف على دعاء انتظار الصلاة في المسجد

يا رب يا حنان يا منان يا من تغفر السيئات..

أسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لي الخطايا، وتنقني من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

رحمن الدنيا ورحيمها أنت كما أثنيت على نفسك..

أسألك العفو والمغفرة في الحياة الدنيا، وأن ترزقني الجنة وما قرب لها من قول وعمل..

وأن تباعد بيني وبين عذاب النار وعذاب القبر كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين.

تعرف على دعاء انتظار الصلاة في المسجد

اللهم يا حنان يا منان يا من تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء..

أسألك العلا والسماحة في الحياة الدنيا، والقبول والتوفيق بين عبادك الصالحين، وأن ترزقني السعادة والسكينة التي لا تنقطع أبدًا يا أكرم الأكرمين.

يا رب أنت القادر فحقق لي ما أتمنى بما فيه الخير لي يا صانع المعجزات.



